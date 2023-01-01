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Sera gazı emisyonlarının salımını azaltmak, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için en büyük önceliğimiz olmalı.
Yapay zekâ, çevre üzerindeki olumsuz insan etkisini azaltmak için verimli ve etkili stratejiler geliştirmemize yardımcı olur.
Biyofilik tasarım, insanların sağlığını, zindeliğini ve esenliğini sağlayan yaşam alanları yaratmayı amaçlar.
Finans sektörünün dijitalleşmesi, sürdürülebilir kalkınma uygulamalarının bir parçası olarak hem bankacılık kurumlarımız hem de müşterilerimiz için birçok fayda sağlıyor.
Dünyanın tüm çocukları için, gezegeni korumak ve toplumu güçlendirmek için dünyayla biriz.
Günümüzde kadın hakları ve kadın temsiliyeti alanında pek çok kazanıma sahip olsak da ‘cam tavan’ sendromu üzerine çalışmamız gereken önemli konulardan bir tanesi.